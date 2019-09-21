2019-09-21T21:38:17+03:00
Происшествия

В Самаре при пожаре в доме на Самарской погибла женщина

15 человек были эвакуированы [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожарные работали на местеПожарные работали на местеФото: принтскрин видео.
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В Самаре ликвидировали крупный пожарЮ который сегодня, в субботу 21 сентября, произошел на улице Самарской в одноименном районе. Огонь удалось устранить в 20-49. К сожалению, не обошлось без жертв.

- В результате пожара погибла 80-летняя женщина. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

К работе на месте происшествия привлекался 91 человек и 26 единиц техники. От МЧС - 60 человек и 15 единиц. Отметим, что еще 15 человек были эвакуированы. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Пожар на улице Самарской в Самаре 21 сентября 2019, погибл женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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