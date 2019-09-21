2019-09-21T21:51:49+03:00
Общество

В Самаре сотрудник салона сотовой связи сдал другу информацию о звонках его девушки

На днях нарушителю вынесли приговор в Промышленном районном суде
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор огласили в Промышленном районном судеПриговор огласили в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре осудили 29-летнего экс-специалиста службы продаж и обслуживания салона сотовой связи Максима. Будучи на работе молодой человек решил помочь своему другу и нарушил тайну телефонных переговоров 31-летней Юлии В.

- 23 февраля 2019 года он находился на рабочем месте и по просьбе своего знакомого, незаконно, без судебного решения и согласия абонента Юлии В. создал от ее имени заявление о предоставлении детализации ее абонентского номера. Документ обвиняемый передал в карточку обращения клиента, - рассказывают корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая поддерживала гособвинение.

Юлия ни о чем не знала. Вскоре Максим получил доступ к конфиденциальной информации о телефонных соединениях девушки за период с 17 по 19 февраля и распечатал ее. Сведения злоумышленник передал своему товарищу.

- Тем самым он нарушил конституционное право Юлии на тайну телефонных переговоров, - отмечают в надзорном ведомстве.

В суде Максим раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по статье 138 УК РФ и на 2 года лишил права занимать на государственной службе и органах местного самоуправления должности, связанные с наличием доступа к тайной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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