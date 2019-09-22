Варил коноплю на даче: у жителя Ставропольского района обнаружили почти килограмм запрещенного вещества

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-22T09:39:25+03:00

Теперь нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы

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Полиция задержала ранее судимого 24-летнего жителя Ставропольского района, который варил коноплю на даче. Нарушителя обнаружили сотрудники ППС во время патрулирования территории: их насторожил дым, поднимающийся над одним из недостроенных домов.

- При проверке территории полицейские обнаружили там мужчину, который приготавливал на открытом огне вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета, - сообщили в полиции.

Подозрительного молодого человека задержали. Экспертиза подтвердила подозрения – вещество оказалось наркотическим средством каннабис (конопля), а его вес составил 867,9 грамм. Задержанный утверждает, что собрал ее для личного пользования, но против него все равно возбудили уголовное дело, и теперь нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU