Пропавшую 14-летнюю ученицу самарской школы олимпийского резерва нашли в Москве

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-22T10:17:53+03:00

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Эрика Кварчия, 14-летняя теннисистка из Абхазии, пропала в столичном аэропорту «Внуково» вечером 18 сентября. Девушка прилетела в Москву из Самары, где она учится в школе олимпийского резерва. Видеокамеры аэропорта зафиксировали ее прибытие, но дальнейшее местонахождение девушки было неизвестным. К поискам подключилось МВД Абхазии. Вчера вечером ведомство опубликовало в Фейсбуке сообщение о том, что юная спортсменка нашлась.

- Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям, - сообщило МВД Абхазии.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом. Известно, что 15 сентября она стала победителем одержала победу на 49 Всероссийском традиционном Сочинском турнире по настольному теннису в парном смешанном разряде, а также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU