Первый проректор Роман Самсонов может покинуть Самарский университет?

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-22T13:29:17+03:00

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Первый проректор Самарского университета Роман Самсонов не будет претендовать на должность ректора вуза. Причиной стало назначение его на должность управляющего директора Научно-образовательного центра Самарской области. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

-В связи с назначением меня на должность управляющего директора НОЦ Самарской области совмещение с должностью ректора стало невозможным, по определению. В лучшем случае, я смогу остаться на часть ставки на согласованные позиции. В связи с этим, я не подавал документы на аттестационную комиссию, - написал он в соцсети.

Назначение подтвердила генеральный директор АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева.

- Это действительно так, должность управляющего директора введена в штатное расписание ИРР для обеспечения внешнего взаимодействия с участниками консорциума, партнерами НОЦ и другими лицами, - рассказала Ольга Михеева корреспонденту «КП-Самара». – Самсонов назначен на должность по представлению ФАБ и согласован на Совете ректоров. Структура ИРР сложная, потому что проект сложный, сетевой и участники сети (консорциума) сложные и разношерстные. А внешняя среда еще сложней. И кроме рабочих лошадок нужен знаковый человек, который знает ученый мир, котируется там и разбирается в процессах научных исследований. Поэтому на должность был назначен именно Роман Самсонов.

Напомним, Роман Самсонов занимал в Самарском университете должность первого проректора. Он имеет ученую степень доктора технических наук. Роман Самсонов также руководит направлением «Газ и Арктика» Сколково.

ИСТОЧНИК KP.RU