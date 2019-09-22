2019-09-22T11:33:34+03:00
Общество

В космическом «Кроссе наций» приняли участие бегуны в возрасте от 7 до 81 года

Центральный старт всероссийского дня бега собрал более 7,5 тысяч человек
Лариса СТЕПАНОВА
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Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области.Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области.
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Центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс Нации» прошел в субботу, 21 сентября на самарской УСЦ «Чайка». В нем приняли участие как легкоатлеты-профессионалы, так и любители, а также ветераны спорта. В общей сложности кросс пробежали более 7500 человек.

В 2019 году «Кросс Нации» в Самаре был посвящен космической теме. Участников приветствовал видеообращением космонавт Олег Кононенко

- Ведение здорового образа жизни – важная составляющая успеха современного человека, а бег — один из самых доступных видов спорта. Сегодня Самарская включилась в движение по развитию массового бега. «Кросс Нации» — это спортивный праздник, объединяющий всех почитателей легкой атлетики, — сказал он.

«Кросс наций» начался с детского забега. После этого состоялся массовый забег на два километра, который объединил всех любителей спорта независимо от возраста и уровня подготовки. После этого прошли старты на разные дистанции по разным возрастным категориям.

Специальными призами отметили самого юного и возрастного участника «Кросса Нации» — 7-ми летнего воспитанника самарской ДЮСШ №4 Егора Унрау и 81-летнюю Зинаиду Викторовну Рожнову, которая пробежала 4 километра.

- На старты могут выйти все желающие – будь ты профессиональный атлет или впервые собираешься пробежать дистанцию. И неважно, сколько человеку лет – в любом возрасте есть место спорту, — отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В следующую субботу, 28 сентября, «Кросс Нации» пройдет в Тольятти на стадионе «Труд»). Заявки принимаются с 23 по 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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