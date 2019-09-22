Власти рассказали, когда включат отопление в Самаре в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-22T13:59:31+03:00

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Стало известно, когда включат отопление в Самаре – 2019 год ознаменовался ранними осенними холодами, и уже в конце сентября горожане начали замерзать в холодных квартирах. Вчера в департаменте городского хозяйства и экологии прошло совещание, на котором обсудили готовность Самары к отопительному сезону. Его провел первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Как доложили на совещании, несмотря на выходные дни город активно готовится к подаче тепла и в целом уже готов к началу отопительного сезона. Уже известно, когда включат отопление в Самаре 2019 – в понедельник тепло начнет поступать в школы, садики и больницы.

- В первую очередь к теплу начнут подключать объекты социальной сферы, — учреждения здравоохранения, дома ребенка, престарелых, а также детские сады и школы. Для этого управляющим компаниям нужно подать заявку на подключение к системе теплоснабжения в ПАО «Т Плюс». Ресурсник не даст тепло, пока у него на руках не будет официальной заявки. Это связано с безопасностью в первую очередь, - заявил Владимир Василенко. Он отметил, что все 44 муниципальные котельные также уже готовы к зиме.

После этого к отоплению начнут подключать и жилые дома. Правда делать это будут традиционно в несколько этапов, ведь в городе насчитывается более 10 тысяч многоквартирных зданий.

Напомним, ранее о том, что 23 сентября в Самаре начнется отопительный сезон, в соцсетях сообщила глава города Елена Лапушкина. А в Тольятти постановление о начале подачи тепла 20 сентября подписал мэр Сергей Анташев.

ИСТОЧНИК KP.RU