2019-09-22T13:48:27+03:00
Общество

«Состояние тяжелое»: самарцев просят срочно сдать кровь для трехлетнего малыша с лейкозом

Маленького Мишу хотели направить на трансплантацию в Москву, но его состояние резко ухудшилось
Ольга НОВИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Самарцев просят срочно сдать кровь для трехлетнего Миши Смолякова. С таким призывом в соцетях ко всем неравнодушным обратилась исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. Мальчик находится первой клинической больнице имени Н. Ивановой в онкогематологии.

- Друзья, ситуация SOS! Диагноз - острый лейкоз! Малыш на химиотерапии, состояние тяжелое и ОЧЕНЬ нужна кровь! ЛЮБАЯ!!! Если можете - сдайте кровь!!!! – написала она в Фейсбуке. - Я знаю историю этой семьи, малыш выходил в ремиссию, но сейчас болезнь снова активизировалась. Мы с мамой были на связи, хотели отправить Мишу в Москву на трансплантацию, но его состояние настолько ухудшилось, что перевезти его оказалось невозможно! Помочь больному малышу может каждый. Для этого достаточно приехать на станцию переливания крови с понедельника по пятницу с 8.00-13.00 и сообщить, что вы хотите сдать кровь для Миши Смолякова. Вам выдадут талон, который нужно отвезти в больницу Ивановой на пр.Карла Маркса, 165а на 4 этаж, в отделение онкогематологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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