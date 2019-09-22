Авангардная прическа от ученицы Владимира Гаруса принесла победу России на чемпионате мира в Париже

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-22T15:06:01+03:00

Команда под руководством самарского мастера Владимира Гаруса стала чемпионом мира по парикмахерскому искусству

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Команда России по парикмахерскому искусству стала абсолютным чемпионом на чемпионате мира, который недавно завершался в Париже. Возглавлял команду известный самарский мастер и владелец сети салонов красоты Владимир Гарус. Он же готовил участников к престижным соревнованиям.

- Россия - абсолютный чемпион! Мы это сделали Мы в очередной раз доказали, что Российская Школа парикмахерского искусства - лучшая в мире. Гордимся, что в России и в Самаре такие творческие, талантливые и успешные профессионалы! – поделились радостью на официальной страничке школы парикмахерского искусства «Гарус».

Ученица Владимира Гаруса Надежда Ткач завоевала золото в номинации «Авангард (прогрессивная мода)».

- Урал рулит! Это того стоит, авангард принес победу! - поделилась впечатлениями в соцсетях Екатерина Коломацкая, одна из участниц команды.

Фестиваль проходил во Франции с 15 по 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU