Авангардная прическа от ученицы Владимира Гаруса принесла победу России на чемпионате мира в Париже
Команда России по парикмахерскому искусству стала абсолютным чемпионом на чемпионате мира, который недавно завершался в Париже. Возглавлял команду известный самарский мастер и владелец сети салонов красоты Владимир Гарус. Он же готовил участников к престижным соревнованиям.
- Россия - абсолютный чемпион! Мы это сделали Мы в очередной раз доказали, что Российская Школа парикмахерского искусства - лучшая в мире. Гордимся, что в России и в Самаре такие творческие, талантливые и успешные профессионалы! – поделились радостью на официальной страничке школы парикмахерского искусства «Гарус».
Ученица Владимира Гаруса Надежда Ткач завоевала золото в номинации «Авангард (прогрессивная мода)».
- Урал рулит! Это того стоит, авангард принес победу! - поделилась впечатлениями в соцсетях Екатерина Коломацкая, одна из участниц команды.
Фестиваль проходил во Франции с 15 по 16 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU