Двум жителям Красноярского района грозит тюрьма из-за незаконной охоты
Браконьеров взяли с поличным
Браконьерам грозит реальный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноярском районе задержали двух браконьеров с оружием на автомобиле УАЗ. Нарушители 30 и 39 лет охотились в посадке леса «Грязненский» пос. Коммунарский.
- На месте происшествия были обнаружены и изъяты ружьё, стреляные гильзы, транспортное средство, оптический прицел, - сообщили в полиции.
Стражи порядка допросили подозреваемых мужчин допросили и провели обыски у них дома. В отношении неудачливых браконьеров возбудили уголовное дело, и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU