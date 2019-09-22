2019-09-22T15:46:34+03:00
Общество

Двум жителям Красноярского района грозит тюрьма из-за незаконной охоты

Браконьеров взяли с поличным
Ольга НОВИКОВА
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Браконьерам грозит реальный срокБраконьерам грозит реальный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноярском районе задержали двух браконьеров с оружием на автомобиле УАЗ. Нарушители 30 и 39 лет охотились в посадке леса «Грязненский» пос. Коммунарский.

- На месте происшествия были обнаружены и изъяты ружьё, стреляные гильзы, транспортное средство, оптический прицел, - сообщили в полиции.

Стражи порядка допросили подозреваемых мужчин допросили и провели обыски у них дома. В отношении неудачливых браконьеров возбудили уголовное дело, и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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