2019-09-22T16:44:47+03:00
Общество

«Надвигается шторм»: самарцев опять предупреждают о резком ухудшении погоды

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду
Ольга НОВИКОВА
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Самарцев снова ждет непогода. Будьте осторожны!Самарцев снова ждет непогода. Будьте осторожны!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МЧС снова предупреждает самарцев о резком ухудшении погоды. По данным Приволжского УГМС с семи часов вечера воскресенья, 22 сентября до 19.00 понедельника, 23 сентября местами в Самарской области прогнозируется сильный дождь. А порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

- Будьте внимательны и осторожны! – предупреждает МЧС. - Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Ведомство рекомендует самарцам при усилении ветра ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра и убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, а машину поставить в гараж и не парковать под деревьями. Также МЧС предупреждает, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. При сильном ветре рекомендуется также отойти от линий электропередач. Прятаться от непогоды лучше в зданиях или подземных переходах.

Напомним, ураган в Самаре 19 сентября уже нанес немалые разрушения - повалил деревья, повредил машины и даже обрушил балкон жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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