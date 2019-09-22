«Не провоцируйте меня»: Дима Билан заявил, что после концерта в Самаре решил навсегда отказаться от алкоголя

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-22T17:42:38+03:00

Певец заявил, что не больше не собирается даже приближаться к прилавкам со спиртным

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После скандального пьяного выступления в Самаре на Дне города 9 сентября певец Дима Билан решил навсегда отказаться от употребления алкоголя. Об этом он заявил своим поклонникам в прямом эфире в соцсети Instagram.

- Я принял решение больше даже не приближаться к прилавкам магазинов, где продают алкогольные напитки, - пообещал певец. – Не надо меня провоцировать и предлагать выпить!

Напомним, самарцев возмутило выступление Димы Билана на дне горда 9 сентября. Артист перебрал с алкоголем и не смог исполнить свои песни, забывал слова и неадекватно вел себя на сцене. После поднявшейся волны возмущения он извинился перед зрителями и пообещал устроить в Самаре бесплатный концерт. Сначала городские власти заявили, что не найдут места и времени раньше марта, но после вмешательства губернатора Дмитрия Азарова вопрос был решен. Выступление запланировано на 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU