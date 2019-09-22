«Второй мутант за сутки»: в Самаре снова обнаружили загадочное насекомое

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-22T19:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже второй раз за эти выходные жители области обнаруживают странных насекомых. Самарчанка Елизавета сфотографировала и выложила в соцсеть фото необычного насекомого, напоминающего гигантскую длинную осу. «Кто это?» - спросила она у горожан. Загадочное насекомое вызвало неоднозначную реакцию у жителей Самары.

- Это мутант, - считают некоторые.

Отдельные острословы высказали предположение, что на фото запечатлели «гомофаг-осу, которая ест себе подобную пчелу». Но подавляющая часть самарцев считает, что Елизавета сфотографировала шершня необычного окраса. Предполагают, что причиной изменения окраски могла стать мутация.

Напомним, что вчера в Самаре обнаружили неопознанного жука-мутанта с четырьмя глазами и крыльями размером с зажигалку. Изучив фото, пользователи сети предположили, что это медведка.

ИСТОЧНИК KP.RU