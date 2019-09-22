2019-09-22T20:55:20+03:00
Общество

Миллионы на агитацию: на пропаганду чистоты потратят 37,5 млн рублей

Средства пойдут на информационное сопровождение системы обращения с отходами
Ольга НОВИКОВА
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На пропаганду чистоты потратят кругленькую суммуНа пропаганду чистоты потратят кругленькую суммуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На сайте облправительства опубликовали изменения в госпрограмму по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно этому документу за пять лет будет закуплено 4585 новых мусорных контейнеров, построено 19 объектов размещения отходов. А еще в программе предусмотрено выделение 37,5 миллионов рублей на пропаганду, информационные материалы и социальную рекламу. Эти средства потратят из региональной казны за пять лет. В частности, на разработку и выпуск информации об экологически безопасном обращении с отходами с 2018-2022-й ежегодно хотят потратить по 4,5 млн рублей. На социальную рекламу планируют выделять по два миллиона ежегодно, на различные стенды и брошюры — по миллиону в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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