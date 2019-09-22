«От удара легла на бок»: в Самаре легковушка протаранила грузовую «Газель»
Очевидцы сообщают о ДТП по проспекте Юных Пионеров
Фото: соцсети
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В субботу в Самаре произошло серьезное ДТП. На проспекте Юных Пионеров перевернулась грузовая «Газель». Причиной аварии стало столкновение с легковым автомобилем.
- Газель не пропустила другая машина и втащила ей в бок, от чего та легла на бок, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.
От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. В частности, на фото видно, что пострадала кабина грузовика. Но в полиции сообщили, что сведений о ДТП и пострадавших в нем нет.
ИСТОЧНИК KP.RU