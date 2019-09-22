«От удара легла на бок»: в Самаре легковушка протаранила грузовую «Газель»

22 Сент. 21:33 2019-09-22T21:33:48+03:00

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В субботу в Самаре произошло серьезное ДТП. На проспекте Юных Пионеров перевернулась грузовая «Газель». Причиной аварии стало столкновение с легковым автомобилем.

- Газель не пропустила другая машина и втащила ей в бок, от чего та легла на бок, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. В частности, на фото видно, что пострадала кабина грузовика. Но в полиции сообщили, что сведений о ДТП и пострадавших в нем нет.

ИСТОЧНИК KP.RU