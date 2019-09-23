2019-09-23T08:16:19+03:00
Происшествия

ЧП на Галактионовской в Самаре: обрушилась часть стены кирпичного здания

Из-за обрушения части стены здания на улице Галактионовской оказалась повреждена газовая труба
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия БобровскаяФото: Юлия БобровскаяФото: Twitter.com
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Утром в понедельник, 23 сентября, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Там обрушилась стена кирпичного дома № 55 по улице Галактионовской.

- Обвалилась часть стены дома на улице Галактионовская, 55, разрушена газовая труба. Есть угроза дальнейшего разрушения, - обратилась в Твиттере директор одной из местных управляющих компаний Юлия Бобровская к главе Самарского района Роману Радюкову с просьбой принять срочные меры.

Судя по фотографиям в соцсети, обрушилась часть стены на втором этаже здания. Упавшие с высоты кирпичи погнули газовую трубу. Также они завалили всю площадку неподалеку от припаркованных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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