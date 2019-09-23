ЧП на Галактионовской в Самаре: обрушилась часть стены кирпичного здания
Утром в понедельник, 23 сентября, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Там обрушилась стена кирпичного дома № 55 по улице Галактионовской.
- Обвалилась часть стены дома на улице Галактионовская, 55, разрушена газовая труба. Есть угроза дальнейшего разрушения, - обратилась в Твиттере директор одной из местных управляющих компаний Юлия Бобровская к главе Самарского района Роману Радюкову с просьбой принять срочные меры.
Судя по фотографиям в соцсети, обрушилась часть стены на втором этаже здания. Упавшие с высоты кирпичи погнули газовую трубу. Также они завалили всю площадку неподалеку от припаркованных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU