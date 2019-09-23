В Самаре в районе Барбошиной поляны могут сделать парк

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-23T10:06:48+03:00

Для этого нужно сменить зонирование участка площадью более 56,1 тысяч кв.м

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В Кировском районе Самары может появиться еще один парк. Власти города хотят разместить его в районе Барбошиной поляны. Правда, для этого нужно сменить зонирование земельного участка площадью 56,1 тысяч квадратных метров.

- Зоны Р-3, Р-5, Р-4, ПК-1 предлагается сменить на зону Р-1. Это зона озеленения общего пользования: парки, скверы, набережные и бульвары, - говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

С инициативой сменить зонирование выступил департамент градостроительства Самары. Прежде чем будет принято окончательное решение, этот вопрос будет вынесен на публичных слушаниях, на которых жители смогут высказать свое мнение по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU