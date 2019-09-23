Тольяттинский «Акрон» завершил первый круг сезона в ПФЛ на третьем месте

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-23T10:18:21+03:00

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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти в своем дебютном сезоне в ПФЛ завершил первый круг сезона 2019/2020 на третьем месте. В заключительной игре круга тольяттинцы обыграли своего прямого конкурента «Урал-2». Матч проходил в Жигулевске на стадионе «Кристалл», где пока играет домашние матчи «Акрон», и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Андрей Титов.

В 11 сыгранных матчах «Акрон» набрал 22 очка. У идущих выше «Камаза» и «Челябинска» 28 очков и 23 очка соответственно.

Следующую игру тольяттинцы проведут 29 сентября в Перми против местной «Звезды».

ИСТОЧНИК KP.RU