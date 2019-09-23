2019-09-23T10:26:03+03:00
Спорт

Женская баскетбольная «Самара» вышла в плей-офф Кубка России

Команда дебютировала совсем недавно, но уже смогла провести 4 беспроигрышных матча
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Женская баскетбольная команда «Самара», чей дебют состоялся совсем недавно, продолжает одерживать победы. Девушки выиграли все четыре матча на предварительном этапе Кубка России и вышли в плей-офф турнира.

- Результатом, конечно, доволен. А вот по игре мы увидели много проблем, нам стало понятно, над чем еще нужно работать. Все-таки это первые наши матчи в сезоне. Но уже радует, что команда способна добиться результата под давлением, - поделился главный тренер женской команды БК «Самара Виктор Курильчук.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, в 1/8 финала Кубка России спортсменки сыграют со столичной МБА. Матч пройдет в четверг, 26 сентября, в 19:00 на площадке «МТЛ Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU

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