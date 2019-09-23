Если он останется на улице, то умрет! В Самаре ищут хозяев для четырехлапого Бомжа
В областной столице в очередной раз нуждается в помощи животное. Активисты ищут хозяева для старого кота по прозвищу Бомж.
- Он и по социальному статусу бомж. Каждый день сидит у входа в магазин. Вид у него философский, не жалуется, просто ждет подаяния, - сообщает волонтерская организация "Лис".
Волонтеры отмечают, что "старичок" многое повидал в жизни. Его так помотало, что он не в лучшей форме: подкожный клещ, больные десны, мало зубов... Люди подкидывают ему еду, но забрать с улице такого беднягу никто не рискует.
- Но это осень, а затем зима заберут у старого кота последние силы, и скорее всего следующую весну он уже не встретит, - добавляют в "Лисе".
В организации все-таки надеются, что найдутся люди, которые подарят Бомжу счастливые дни, месяцы, а может и годы домашней жизни. Всем, кто готов приютить кота, просят звонить по телефону 8-917-154-59-42.
В Самаре волонтеры ищут хозяев для кота по кличке Бомж.
ИСТОЧНИК KP.RU