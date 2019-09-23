В Самаре водитель «Гранты» сбил шедшего по тротуару молодого человека

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-23T10:36:20+03:00

Авария произошла поздно ночью во дворе на улице Стара-Загора Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пешеход получил травмы, с которыми его увезли в больницу

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В воскресенье, 22 сентября, примерно в 00:25 в одном из дворов на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП. Там под колесами автомобиля «Лада Гранта» пострадал 26-летний молодой человек.

- 52-летний автомобилист двигался по тротуару дворового проезда со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Стара-Загора. В пути следования он сбил пешехода, который шел по тротуару, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося молодой человек получил травмы, с которыми его увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии водитель был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU