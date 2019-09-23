В Самаре водитель «Гранты» сбил шедшего по тротуару молодого человека
В воскресенье, 22 сентября, примерно в 00:25 в одном из дворов на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП. Там под колесами автомобиля «Лада Гранта» пострадал 26-летний молодой человек.
- 52-летний автомобилист двигался по тротуару дворового проезда со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Стара-Загора. В пути следования он сбил пешехода, который шел по тротуару, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося молодой человек получил травмы, с которыми его увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии водитель был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU