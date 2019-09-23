«Крылья Советов» уступили саратовской «Дельте» в матче за «бронзу» Кубка России по пляжному футболу
«Крылья Советов» не смогли завоевать бронзовые медали Кубка России по пляжному футболу. В матче за третье место самарцы уступили саратовской «Дельте» 5:9. По ходу матча «КС» вели 4:1, однако удержать преимущество не сумели.
Обладателем трофея стал петербургский «Кристалл». Команда с берегов Невы обыграла в финале московский «Спартак».
Напомним, «Кристалл» - действующий чемпион России. В финале, который прошел в Самаре, петербуржцы также обыграли «Кристалл». Бронза российской Суперлиги досталась «Крыльям Советов».
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ИСТОЧНИК KP.RU