«Крылья Советов» уступили саратовской «Дельте» в матче за «бронзу» Кубка России по пляжному футболу

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-23T10:47:36+03:00

По ходу матча «КС» вели 4:1, однако удержать преимущество не сумели. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Матч закончился со счетом 9:5 в пользу саратовского клуба

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» не смогли завоевать бронзовые медали Кубка России по пляжному футболу. В матче за третье место самарцы уступили саратовской «Дельте» 5:9. По ходу матча «КС» вели 4:1, однако удержать преимущество не сумели.

Обладателем трофея стал петербургский «Кристалл». Команда с берегов Невы обыграла в финале московский «Спартак».

Напомним, «Кристалл» - действующий чемпион России. В финале, который прошел в Самаре, петербуржцы также обыграли «Кристалл». Бронза российской Суперлиги досталась «Крыльям Советов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербургский «Кристалл» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

В финале, который прошел в Самаре, клуб из Северной столицы обыграл московский «Спартак» и стал самым титулованным клубом в национальном чемпионате (подробности)

«Крылья Советов» в Лиге чемпионов, удары через себя и неудержимый «Кристалл»: Суперфинал ЧР по пляжному футболу не мог не влюбить в себя

Самые яркие фотографии с прошедшего в Самаре спортивного праздника (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU