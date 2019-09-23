2019-09-23T10:47:36+03:00
Спорт

«Крылья Советов» уступили саратовской «Дельте» в матче за «бронзу» Кубка России по пляжному футболу

Матч закончился со счетом 9:5 в пользу саратовского клуба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
По ходу матча «КС» вели 4:1, однако удержать преимущество не сумели.По ходу матча «КС» вели 4:1, однако удержать преимущество не сумели.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» не смогли завоевать бронзовые медали Кубка России по пляжному футболу. В матче за третье место самарцы уступили саратовской «Дельте» 5:9. По ходу матча «КС» вели 4:1, однако удержать преимущество не сумели.

Обладателем трофея стал петербургский «Кристалл». Команда с берегов Невы обыграла в финале московский «Спартак».

Напомним, «Кристалл» - действующий чемпион России. В финале, который прошел в Самаре, петербуржцы также обыграли «Кристалл». Бронза российской Суперлиги досталась «Крыльям Советов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербургский «Кристалл» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

В финале, который прошел в Самаре, клуб из Северной столицы обыграл московский «Спартак» и стал самым титулованным клубом в национальном чемпионате (подробности)

«Крылья Советов» в Лиге чемпионов, удары через себя и неудержимый «Кристалл»: Суперфинал ЧР по пляжному футболу не мог не влюбить в себя

Самые яркие фотографии с прошедшего в Самаре спортивного праздника (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в техникуме прямо во время пары скончался студент
В Самаре экс-полицейские получили реальные сроки за попытку обмануть подозреваемого на 600 тысяч рублей
Под Тольятти «десятка» вылетела с дороги в кювет: пострадала 5-летняя девочка
МегаФон и СПбГУ запускают первую студенческую 5G-лабораторию
Мяукал в моторном отсеке: в Самарской области полицейские и автомеханики спасли застрявшего в патрульной машине котенка
Статистика: за последние годы население Самары сократилось, а вот домов стало больше
Трамвая не будет? Проект реконструкции Фрунзенского моста не предусматривает рельсы около Хлебной площади
Работы почти завершены: филиал детской школы искусств в Крутых Ключах откроется в начале октября
Теперь не утонем! В поселке Береза появились железобетонные водоотводы
Стало плохо пассажирке: в Самаре вынужденно сел самолет Санкт-Петербург - Наманган