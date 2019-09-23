Стало плохо пассажирке: в Самаре вынужденно сел самолет Санкт-Петербург - Наманган

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-23T11:03:59+03:00

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Утром в понедельник, 23 сентября, в 9:15 в аэропорту Курумоч вынужденно сел самолет рейсом Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан). Воздушному судну пришлось прервать свой полет из-за того, что одной из пассажирок стало плохо.

По предварительным данным, у женщины случился приступ гипертонии. Когда самолет приземлился в Самаре, его уже ожидали медики. Они оперативно оказали пассажирке помощь и увезли ее в одну из больниц.

Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, самолет уже вылетел из аэропорта. Он благополучно продолжил свой путь в место назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU