Теперь не утонем! В поселке Береза появились железобетонные водоотводы

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-23T11:06:26+03:00

В поселке Береза теперь избавятся от луж

Это стало возможно благодаря совместной работе общественников и депутата губернской думы Владимира Кошелева

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В поселке Береза Красноглинского района на трех улицах появились железобетонные водоотводы. Раньше горожане неоднократно жаловались на лужи в этих местах: настоящие "озера" затрудняли проезд по дорогам и движение пешеходов.

Этот вопрос был рассмотрен на приеме у депутата Владимира Кошелева. Благодаря совместной работе общественников и народного избранника проблема была решена.

В итоге конструкции появились на трех улицах поелка: квартал №1, возле почтового отделения, на улицах Теневая и Обводная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU