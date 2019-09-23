2019-09-23T11:20:02+03:00
Общество

Работы почти завершены: филиал детской школы искусств в Крутых Ключах откроется в начале октября

Помещение оснастили всем необходимым оборудованием, осталось дождаться доставки музыкальных инструментов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Этой осенью в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре заработает филиал детской школы искусств № 6. Работы в помещении, где он расположится, уже почти завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- В помещении оборудовали системы освещения и видеонаблюдения, установили корпусную мебель, стулья и библиотечные шкафы. Кроме того, в коридорах уже установлены небольшие клумбы. Осталось только дождаться доставки музыкальных инструментов и театральных кресел, - сообщили в мэрии.

Особенностью филиала станет мобильная библиотека, которой смогут пользоваться не только ученики школы искусств, но и жители микрорайона. Здесь будут представлены периодические издания и художественная литература. Открытие филиала запланировано на начало октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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