Работы почти завершены: филиал детской школы искусств в Крутых Ключах откроется в начале октября
Этой осенью в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре заработает филиал детской школы искусств № 6. Работы в помещении, где он расположится, уже почти завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
- В помещении оборудовали системы освещения и видеонаблюдения, установили корпусную мебель, стулья и библиотечные шкафы. Кроме того, в коридорах уже установлены небольшие клумбы. Осталось только дождаться доставки музыкальных инструментов и театральных кресел, - сообщили в мэрии.
Особенностью филиала станет мобильная библиотека, которой смогут пользоваться не только ученики школы искусств, но и жители микрорайона. Здесь будут представлены периодические издания и художественная литература. Открытие филиала запланировано на начало октября.
ИСТОЧНИК KP.RU