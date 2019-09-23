2019-09-23T11:39:55+03:00
Общество

Статистика: за последние годы население Самары сократилось, а вот домов стало больше

С последней переписи населения в областной столице стало жить на 8 тысяч человек меньше
Анастасия ФИЛАТОВА
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Почему люди покидают Самару, аналитики не сказалиПочему люди покидают Самару, аналитики не сказалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с последней переписи населения, которая прошла в 2010 году, заметно сократилась численность населения. Как выяснилось, за эти годы областную столицу по тем или иным причинам покинули более 8 тысяч человек.

- С момента проведения переписи 2010 года численность населения Самары сократилась более чем на 8 тысяч человек, зато количество домов, наоборот, увеличилось, - рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин.

Сколько именно сейчас человек проживает в Самаре, поможет узнать новая перепись населения. Она запланирована на октябрь 2020 года. Впервые перепись населения пройдет в двух форматах: обычном, когда переписчики будут приходить к самарцам домой, и в онлайн-режиме, где каждый сможет подать о себе данные через портал «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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