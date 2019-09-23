2019-09-23T12:14:20+03:00
Происшествия

Под Тольятти «десятка» вылетела с дороги в кювет: пострадала 5-летняя девочка

Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшую в ДТП девочку отправили в больницуПострадавшую в ДТП девочку отправили в больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 22 сентября, примерно в 18:10 в Ставропольском районе произошло «одиночное» ДТП. Там на трассе «Тольятти — Хрящевка» улетел в кювет автомобиль ВАЗ-21102. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 33-летний водитель «десятки» двигался со стороны Тольятти в направлении села Белозерки. По предварительной версии, в пути следования он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего пострадала 5-летняя пассажирка легковушки. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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