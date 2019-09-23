Под Тольятти «десятка» вылетела с дороги в кювет: пострадала 5-летняя девочка
В воскресенье, 22 сентября, примерно в 18:10 в Ставропольском районе произошло «одиночное» ДТП. Там на трассе «Тольятти — Хрящевка» улетел в кювет автомобиль ВАЗ-21102. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 33-летний водитель «десятки» двигался со стороны Тольятти в направлении села Белозерки. По предварительной версии, в пути следования он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, - рассказали полицейские.
В результате произошедшего пострадала 5-летняя пассажирка легковушки. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU