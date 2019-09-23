В Самаре экс-полицейские получили реальные сроки за попытку обмануть подозреваемого на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-23T12:30:13+03:00

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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор троим бывшим сотрудникам полиции Алексею Зюзину, Антону Зоткину и Алексею Обидину, которые обвинялись в покушении на мошенничество.

- Приговором суда Зоткину и Зюзину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, а Обидину - в виде лишения свободы условно сроком в 1 год, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, экс-полицейских задержали в ноябре 2018 года сотрудники ФСБ. Произошло это после того, как подозреваемые получили через посредника 550 тысяч рублей. При этом за несколько дней до этого они получили через того же посредника 50 тысяч рублей. Деньги передавались от мужчины, который проходил подозреваемым по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. За эти деньги полицейские обещали не проводить в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU