Вода бьет ключом: в Самаре на улице Комсомольской произошла утечка на водоводе
В историческом центре Самары произошла коммунальная авария. На улице Комсомольской из-под канализационных люков, расположенных прямо посреди проезжей части, забила вода.
- На участке улицы Комсомольской между Водников и Алексея Толстого течет вода. Предполагаю, произошел прорыв на линии холодного водоснабжения, - написал в Твиттере один из горожан.
Как сообщили в Самарских коммунальных системах, утечка такая действительно есть. Ее зарегистрировали, но пока к устранению аварии не приступили. Работы решили провести ночью, чтобы днем не оставлять людей без холодной воды.
В Самаре на улице Комсомольской произошла коммунальная авария . Очередной, предполагаю, прорыв ХВС. Комсомольская улица, между Водников и А.Толстого. @EDDSSamara @sks_rks https://t.co/43caLolcIs
ИСТОЧНИК KP.RU