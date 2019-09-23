2019-09-23T13:23:11+03:00
Общество

Вода бьет ключом: в Самаре на улице Комсомольской произошла утечка на водоводе

К работам специалисты пообещали приступить только ночью [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Утечка произошла на участке между улицами Водников и Алексея ТолстогоУтечка произошла на участке между улицами Водников и Алексея ТолстогоФото: Скриншот с видео
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В историческом центре Самары произошла коммунальная авария. На улице Комсомольской из-под канализационных люков, расположенных прямо посреди проезжей части, забила вода.

- На участке улицы Комсомольской между Водников и Алексея Толстого течет вода. Предполагаю, произошел прорыв на линии холодного водоснабжения, - написал в Твиттере один из горожан.

Как сообщили в Самарских коммунальных системах, утечка такая действительно есть. Ее зарегистрировали, но пока к устранению аварии не приступили. Работы решили провести ночью, чтобы днем не оставлять людей без холодной воды.

В Самаре на улице Комсомольской произошла коммунальная авария . Очередной, предполагаю, прорыв ХВС. Комсомольская улица, между Водников и А.Толстого. @EDDSSamara @sks_rks https://t.co/43caLolcIs

ИСТОЧНИК KP.RU

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