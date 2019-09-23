В Похвистнево ураганный ветер оторвал обшивку жилого дома

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-23T14:07:30+03:00

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Ураганный ветер, который нагрянул в Самарскую область в конце минувшей недели, продолжает бушевать, увеличивая число своих «жертв». На этот раз сильных порывов не выдержала обшивка стены жилого дома на улице Орликова в Похвистнево.

По словам местных жителей, ветер полностью отслоил обшивку от стены. Она приземлилась неподалеку от дома. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет «Похвистнево-Информ», жители дома не раз жаловались на то, что в их новых квартирах властвует плесень. Благодаря сильному ветру тайну ее появления удалось раскрыть. Как выяснилось, строители утеплили дом дешевым пенопластом.

ИСТОЧНИК KP.RU