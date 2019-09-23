Самарцы за год стали менее довольны соотношением своих доходов и стоимости жизни

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-23T15:21:02+03:00

В 2019 году жители Самары оценили свое благосостояние всего на 4 балла

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Аналитики выяснили, как жители России оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни. Они опросили 90 тысяч человек и составили рейтинг из 200 городов. В него попала и Самара.

Судя по месту города в рейтинге, жители областной столицы не то, чтобы чувствуют себя совсем бедными, но и обеспеченными назваться не могут. Самара заняла 75 строчку. Она оказалась чуть ближе к тем городам, где жители удовлетворены своими доходами. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель начал падать.

Так, столица 63 региона в 2019 году набрала 4 балла по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни. А вот в прошлом году это значение было выше — 4,4 балла. Как отмечают специалисты сайта Domofond.ru, падение уровня удовлетворенности наблюдается во всех российских городах-миллиониках. Исключение составляет только Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU