2019-09-23T15:21:02+03:00
Общество

Самарцы за год стали менее довольны соотношением своих доходов и стоимости жизни

В 2019 году жители Самары оценили свое благосостояние всего на 4 балла
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самара заняла 75 строчку рейтинга по благосостоянию гражданСамара заняла 75 строчку рейтинга по благосостоянию гражданФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Аналитики выяснили, как жители России оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни. Они опросили 90 тысяч человек и составили рейтинг из 200 городов. В него попала и Самара.

Судя по месту города в рейтинге, жители областной столицы не то, чтобы чувствуют себя совсем бедными, но и обеспеченными назваться не могут. Самара заняла 75 строчку. Она оказалась чуть ближе к тем городам, где жители удовлетворены своими доходами. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель начал падать.

Так, столица 63 региона в 2019 году набрала 4 балла по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни. А вот в прошлом году это значение было выше — 4,4 балла. Как отмечают специалисты сайта Domofond.ru, падение уровня удовлетворенности наблюдается во всех российских городах-миллиониках. Исключение составляет только Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До Победы подождет: фонтан на Самарской площади в Самаре отремонтировать не успели
В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской
Жители Самарской области «забыли» заплатить за тепло более 1,2 млрд рублей
В Самарской области «Фиксика» отправили в колонию за изготовление и сбыт «синтетики»
В Самаре студентам будут рассказывать про энергетику
В Самаре безлимитный интернет и звонки предлагаются по супер-цене
Труба цела: теплоэнергетики назвали причину появления кипятка на пересечении Ерошевского и Ново-Садовой
В Самарскую область нагрянут заморозки до -3 градусов
Брали взятки за права: в Самаре спасатель и начальница подразделения ГУ МЧС попались на коррупции
Отопление не дадут: в Самаре прорвало трубу с горячей водой на улице Панова
В Похвистнево ураганный ветер оторвал обшивку жилого дома
Самарцы потребовали отменить вырубку леса для строительства нового моста через Волгу
Вода бьет ключом: в Самаре на улице Комсомольской произошла утечка на водоводе
В Самаре в техникуме прямо во время пары скончался студент
В Самаре экс-полицейские получили реальные сроки за попытку обмануть подозреваемого на 600 тысяч рублей
Под Тольятти «десятка» вылетела с дороги в кювет: пострадала 5-летняя девочка
МегаФон и СПбГУ запускают первую студенческую 5G-лабораторию
Мяукал в моторном отсеке: в Самарской области полицейские и автомеханики спасли застрявшего в патрульной машине котенка
Статистика: за последние годы население Самары сократилось, а вот домов стало больше
Трамвая не будет? Проект реконструкции Фрунзенского моста не предусматривает рельсы около Хлебной площади
Работы почти завершены: филиал детской школы искусств в Крутых Ключах откроется в начале октября
Теперь не утонем! В поселке Береза появились железобетонные водоотводы
Стало плохо пассажирке: в Самаре вынужденно сел самолет Санкт-Петербург - Наманган