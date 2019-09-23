В Самарскую область нагрянут заморозки до -3 градусов
Осень продолжает свой неумолимый и холодный ход по Самарской области. На смену дождю, шквалистому ветру в регион нагрянут заморозки. Они ожидаются до -3 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Так, в ночь на среду, 25 сентября, будет преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха: 0...+5°C. Местами возможны заморозки до 0...-3 градусов. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, температура воздуха будет немного выше: 5...10 °C.
В ночь на четверг, 26 сентября, синоптики вновь прогнозируют заморозки до 0...-3 градусов. Днем же температура воздуха также ожидается в пределах 5...10 °С. Будет преимущественно без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU