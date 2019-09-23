2019-09-23T15:37:03+03:00
Общество

В Самарскую область нагрянут заморозки до -3 градусов

Будет холодно, зато дожди прекратятся
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заморозки задержатся в Самарской области на две ночиЗаморозки задержатся в Самарской области на две ночиФото: Архив "КП"
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Осень продолжает свой неумолимый и холодный ход по Самарской области. На смену дождю, шквалистому ветру в регион нагрянут заморозки. Они ожидаются до -3 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в ночь на среду, 25 сентября, будет преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха: 0...+5°C. Местами возможны заморозки до 0...-3 градусов. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, температура воздуха будет немного выше: 5...10 °C.

В ночь на четверг, 26 сентября, синоптики вновь прогнозируют заморозки до 0...-3 градусов. Днем же температура воздуха также ожидается в пределах 5...10 °С. Будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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