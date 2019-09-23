2019-09-23T16:23:42+03:00
Умные вещи

В Самаре безлимитный интернет и звонки предлагаются по супер-цене

Билайн предлагает самарцам популярный тариф «Анлим» на еще более привлекательных условиях
Борис БРИТВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Осень – богатая и щедрая пора, когда традиционно принято делать заготовки на зиму. Перед холодами нужно успеть закатать банки со свежим урожаем, наварить варенья из сезонных ягод, часть продуктов отправить в морозилку, не забыть убрать все лишнее и успеть достать нужное. Как говорится, готовь сани летом. А делать это лучше вместе с безлимитным скоростным мобильным интернетом, открывающим доступ к сотням и тысячам рецептов заготовок и лайфхаков по подготовке к зиме. К тому же, мобильный интернет всегда готов скрасить скучный холодный вечер обилием фотографий в социальных сетях, полезных и веселых видео, произведений литературы, кинематографа и музыки.

Невероятно, но факт: Билайн в Самаре предлагает популярный тариф «Анлим» с безлимитным интернетом по супер-цене. Для тех, кто решил подключить Билайн, первый месяц обслуживания на данном тарифе будет стоить всего 13 рублей в сутки, со второго – 14 рублей в сутки. Приятным бонусом станет дополнительная скидка 50% на 3 месяца при заказе SIM-карты на сайте и после активации скидки.

Тарифный план «Анлим» – это оптимальное решение для тех пользователей, кто не привык себе в чем-то отказывать в интернете и готов серфить с утра до ночи и даже ночью. Здесь и безлимитный интернет, и высокие скорости при просмотре HD-видео, и возможность целых полгода слушать любимую музыку без рекламы в онлайне и офлайне с YouTube Music Premium. Минуты внутри сети и на местные номера других мобильных операторов не станут лишними, тем более что их можно, при необходимости, обменять между собой.

Чтобы пожелания и запросы абонентов в сети сбывались, Билайн продолжает развивать связь «четвертого поколения». Сейчас более 75% базовых станций оператора в Самарской области работают в стандарте 4G.

Билайн провел масштабные работы по расширению зоны покрытия и увеличению скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G Билайн уже успешно зарекомендовал себя. Дополнительные базовые станции появились на улицах Самары, Жигулевска, Сызрани, Тольятти и Чапаевска, а также улучшения коснулись и пригородных зон. Сеть Билайн была усилена в 10 районах области. Новое оборудование появилось в городах и населенных пунктах Волжского, Красноярского, Большечерниговского, Шигонского, Ставропольского и других районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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