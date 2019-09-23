В Самаре студентам будут рассказывать про энергетику

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-23T16:00:42+03:00

В Самаре уже прошли две лекции для будущих энергетиков

Проект для студентов "Умная среда" состоит из серии лекций по развитию теплоснабжения и энергетики региона

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В Самаре для студентов СамГТУ запустили образовательный проект "Умная среда". Каждую неделю лекции по развитию теплоснабжения и энергетики региона читают ребятам представители руководства филиала.

«В списке тем лекций – цифровая экономика в энергетике, повышение эффективности теплосетевого контура Самары, эффективные проекты филиала «Самарский» Т Плюс, переход к модели расчетов по факту потребления и многое другое. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с самарским Политехом и нам важно поддерживать диалог с будущими теплоэнергетиками, делиться опытом и предлагать идеи, которые совместными усилиями можно доработать до эффективных решений», - отметил Александр Гришатов, директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Следующая встреча с будущими энергетиками состоится уже 25 сентября. В 2019 году «Умная среда» проходит в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».

ИСТОЧНИК KP.RU