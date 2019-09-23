2019-09-23T16:00:42+03:00
Общество

В Самаре студентам будут рассказывать про энергетику

Проект для студентов "Умная среда" состоит из серии лекций по развитию теплоснабжения и энергетики региона
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В Самаре уже прошли две лекции для будущих энергетиковВ Самаре уже прошли две лекции для будущих энергетиков
Изменить размер текста:

В Самаре для студентов СамГТУ запустили образовательный проект "Умная среда". Каждую неделю лекции по развитию теплоснабжения и энергетики региона читают ребятам представители руководства филиала.

«В списке тем лекций – цифровая экономика в энергетике, повышение эффективности теплосетевого контура Самары, эффективные проекты филиала «Самарский» Т Плюс, переход к модели расчетов по факту потребления и многое другое. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с самарским Политехом и нам важно поддерживать диалог с будущими теплоэнергетиками, делиться опытом и предлагать идеи, которые совместными усилиями можно доработать до эффективных решений», - отметил Александр Гришатов, директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Следующая встреча с будущими энергетиками состоится уже 25 сентября. В 2019 году «Умная среда» проходит в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До Победы подождет: фонтан на Самарской площади в Самаре отремонтировать не успели
В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской
Жители Самарской области «забыли» заплатить за тепло более 1,2 млрд рублей
В Самарской области «Фиксика» отправили в колонию за изготовление и сбыт «синтетики»
В Самаре безлимитный интернет и звонки предлагаются по супер-цене
Труба цела: теплоэнергетики назвали причину появления кипятка на пересечении Ерошевского и Ново-Садовой
В Самарскую область нагрянут заморозки до -3 градусов
Самарцы за год стали менее довольны соотношением своих доходов и стоимости жизни
Брали взятки за права: в Самаре спасатель и начальница подразделения ГУ МЧС попались на коррупции
Отопление не дадут: в Самаре прорвало трубу с горячей водой на улице Панова
В Похвистнево ураганный ветер оторвал обшивку жилого дома
Самарцы потребовали отменить вырубку леса для строительства нового моста через Волгу
Вода бьет ключом: в Самаре на улице Комсомольской произошла утечка на водоводе
В Самаре в техникуме прямо во время пары скончался студент
В Самаре экс-полицейские получили реальные сроки за попытку обмануть подозреваемого на 600 тысяч рублей
Под Тольятти «десятка» вылетела с дороги в кювет: пострадала 5-летняя девочка
МегаФон и СПбГУ запускают первую студенческую 5G-лабораторию
Мяукал в моторном отсеке: в Самарской области полицейские и автомеханики спасли застрявшего в патрульной машине котенка
Статистика: за последние годы население Самары сократилось, а вот домов стало больше
Трамвая не будет? Проект реконструкции Фрунзенского моста не предусматривает рельсы около Хлебной площади
Работы почти завершены: филиал детской школы искусств в Крутых Ключах откроется в начале октября
Теперь не утонем! В поселке Береза появились железобетонные водоотводы
Стало плохо пассажирке: в Самаре вынужденно сел самолет Санкт-Петербург - Наманган