2019-09-23T16:18:50+03:00
Происшествия

В Самарской области «Фиксика» отправили в колонию за изготовление и сбыт «синтетики»

Молодой человек мечтал заниматься наркобизнесом, но тот довольно быстро прогорел
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодого человека приговорили к 17 годам колонии строгого режимаМолодого человека приговорили к 17 годам колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский областной суд вынес приговор 24-летнему жителю Похвистнево. Молодого человека, более известного в соцсетях под ником «Фиксик», признали виновным в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков.

- Было установлено, что в октябре 2018 года молодой человек в мессенджере Telegram договорился с неким лицом о совместном производстве наркотиков с целью их сбыта. В дальнейшем, используя специальные химические вещества и оборудование, он по советам сообщника изготовил в гараже вещество, содержащее производное N-метилэфедрона массой около 249,38 г, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

После этого «Фиксик» положил 17,88 г наркотика в тайник-закладку на улице Советской Армии и сообщил координаты подельнику. Часть запрещенного вещества молодой человек оставил хранить в гараже, а еще 41,5 г он носил в кармане своей куртки, пока 1 февраля этого года его не задержали полицейские. Молодого человека приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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