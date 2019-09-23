Жители Самарской области «забыли» заплатить за тепло более 1,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-23T16:42:34+03:00

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Жители Самарской области продолжают «забывать» платить за тепло и копить долги перед энергетиками. На данный момент они задолжали более 1,2 млрд рублей, причем большая часть суммы — 900 млн рублей — приходится на Самару, а остальные 300 млн рублей — на Тольятти.

- Мы напомнили 30-тысячам жителей Самарской области о задолженности за отопление и горячую воду. Напоминания они получили по телефону, но, помимо этого, должников ждут жесткие санкции — судебные разбирательства, наложение ареста на банковские счета, рейды судебных приставов и даже ограничение подачи ресурсов, - отметил директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Теплоэнергетики призывают жителей региона вовремя платить за предоставляемые услуги и не доводить дело до применения серьезных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU