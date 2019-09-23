2019-09-23T17:00:55+03:00
Общество

В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской

Газовая труба была повреждена при падении кирпичей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обрушение стены оставило жителей нескольких домов без газаОбрушение стены оставило жителей нескольких домов без газаФото: Twitter.com
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В Самаре сотрудники ООО «СВГК» восстановили газоснабжение на улице Галактионовской, которое было отключено после обрушения стены одного из домов.

- Сигнал о происшествии на улице Галактионовской, 57 поступил 23 сентября в 00:57. Прибывшая аварийна бригада локализовала утечку газа, которая произошла из-за повреждения трубы при обрушении стены аварийного частично расселенного дома, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «СВГК».

По данным компании, вернуть газ в дома ближайших домов, которые отключили на время работ, удалось к 17:00. Подачу восстановили полностью. Что касается погнутой при падении кирпичей трубы, то в ближайшее время и ее приведут в порядок. Как сообщили в администрации Самарской района, собственник здания сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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