В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской
В Самаре сотрудники ООО «СВГК» восстановили газоснабжение на улице Галактионовской, которое было отключено после обрушения стены одного из домов.
- Сигнал о происшествии на улице Галактионовской, 57 поступил 23 сентября в 00:57. Прибывшая аварийна бригада локализовала утечку газа, которая произошла из-за повреждения трубы при обрушении стены аварийного частично расселенного дома, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «СВГК».
По данным компании, вернуть газ в дома ближайших домов, которые отключили на время работ, удалось к 17:00. Подачу восстановили полностью. Что касается погнутой при падении кирпичей трубы, то в ближайшее время и ее приведут в порядок. Как сообщили в администрации Самарской района, собственник здания сейчас устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU