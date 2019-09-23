2019-09-23T18:31:05+03:00
Общество

До Победы подождет: фонтан на Самарской площади в Самаре отремонтировать не успели

Пока неизвестно, смогут ли фонтану вернуть первоначальный вид, авторы пока недовольны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Смогут ли фонтану вернуть прежний видСмогут ли фонтану вернуть прежний вид
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С восстановлением изначального вида фонтана 30-летия Победы в сроки не уложились. Об этом заявили в твиттере представители Департамента городского хозяйства и экологии Самары.

- Принятие окончательного результата работ будет незначительно перенесено в связи со сложностью исполнения художественного образа и выполняемой техники набора узора смальты и дополнительного подбора цветовой гаммы рисунка, - отметили здесь.

Немного ранее архитектор Владимир Борисов, один из авторов фонтана, рассказал журналисту "КП - Самара", что не совсем доволен ходом работ по восстановлению первоначального вида фонтана. По его словам, здесь снова делают все не по изначальной схеме. Напомним, что фонтан был реконструирован в 2017 году, в итоге смальту в мозаике заменили на плитку, которая не слишком подходила по цветовой гамме. Авторы фонтана выиграли суд с мэрией. Администрации поручили все исправить в соответствие с приложенными к иску документами. Пока неизвестно, что получится в итоге. Торги выиграла компания Гелиос, руководитель которой заявил, что будет делать все так, как было прописано в конкурсной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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