Ждут, пока кого-нибудь убьет? На проспекте Кирова надломленное дерево угрожает пешеходам

СЕГОДНЯ 19:21 2019-09-23T19:21:11+03:00

Вот такое опасное дерево в Самаре угрожает жителям Кировского района

Жители пожаловались в управляющую компанию, но ответа не получили

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Жители Самары пожаловались на угрожающее им дерево. Видимо, его сломал ветер во время урагана в Самаре в конце прошлой недели. По словам местных жителей, над тротуаром оно опасно нависает уже четыре дня.

- Мы сразу позвонили в управляющую организацию, но никакого отклика не последовало, - сообщили испуганные жильцы расположенных рядом домов. Кстати, происходит эта история около дома №52 по проспекту Кирова.

Комментаторы в социальных сетях советуют написать на дереве различные фамилии государственных деятелей и не только - по их мнению это помогает быстро избавиться от мешающего объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU