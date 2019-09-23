Ждут, пока кого-нибудь убьет? На проспекте Кирова надломленное дерево угрожает пешеходам
Жители Самары пожаловались на угрожающее им дерево. Видимо, его сломал ветер во время урагана в Самаре в конце прошлой недели. По словам местных жителей, над тротуаром оно опасно нависает уже четыре дня.
- Мы сразу позвонили в управляющую организацию, но никакого отклика не последовало, - сообщили испуганные жильцы расположенных рядом домов. Кстати, происходит эта история около дома №52 по проспекту Кирова.
Комментаторы в социальных сетях советуют написать на дереве различные фамилии государственных деятелей и не только - по их мнению это помогает быстро избавиться от мешающего объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU