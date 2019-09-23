И решетка не разлучит их: в колонии ИК-16 в колонии создали четыре новых семьи

СЕГОДНЯ 22:51 2019-09-23T22:51:19+03:00

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В тольяттинской колонии ИК-16 состоялись сразу четыре бракосочетания, осужденные создали новые ячейки общества не отходя далеко от своей камеры. Сотрудники ЗАГСа приехали прямо в исправительное учреждение. Молодых поздравляло руководство колонии. Женихи смогли в этот день приодеться, невесты же к торжественному дню готовились заранее.

- Такая моральная поддержка, как семья, положительно влияет на исправление осужденного. У него появляется стремление к скорейшему освобождению и нахождению рядом с близкими ему людьми, - считает заместитель начальника исправительного учреждения подполковник внутренней службы Алексей Скороходов.

Всего же с начала года в колонии заключили уже восемь браков.

ИСТОЧНИК KP.RU