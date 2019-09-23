Кабаны в городе! По окраине Зубчаниновки ночью гуляли дикие свинки
Жительница Самары Марина Кириллова поделилась видео, на котором в черте города - как в лесу - разгуливает семейство кабанов. Видимо, животные пришли к человеческому жилищу в поисках пищи. Происходило это на окраине Зубчаниновки - на ул. Механиков.
- Вчера вечером возле нашего дома гуляли кабаны! ужас! - написал автор видео.
Комментаторы в социальных сетях не сильно удивились. Многие вспомнили, как кабаны разгуливали даже по ул. Ново-Садовой
- Улица также крайняя, неудивительно, дальше вглубь поселка кабаны пойти побоятся, здесь и то прогнали... Днем прячутся скорее всего где нибудь в лесопосадках за железной дорогой,или на дачах, так что за грибами туда в этом году с оглядкой лучше ходить... - рассуждает Юрий Абакумов.
Интересное событие, судя по дате на видеозаписи, случилось 2 сентября. Но внимание на видео жители обратили только сейчас.
Кабаны гуляют около частного дома в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU