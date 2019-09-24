Самарский ХК ЦСК ВВС на выезде разгромил «Торпедо – Горький»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-24T08:32:53+03:00

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В понедельник, 23 сентября, в Нижнем Новгороде прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным клубом «Торпедо – Горький» и самарским ЦСК ВВС. Победу в этой встрече одержали «летчики». Они не только разгромили соперника со счетом 2:6, но еще и оформили два хет-трика.

Счет в матче на 4 минуте открыл игрок нижегородского клуба Никита Милехин. Спустя примерно 20 минут сравнял счет Александр Степаненко. На 30 минуте ворота хозяев площадки поразил Никита Свинцицкий, но буквально через две минуты Руслан Трубкин сравнял счет. После этого самарцы не дали нижегородцам забить ни одного гола. Сначала отрыв увеличил Александр Степаненко, потом - Никита Свинцицикий, затем оба форварда забросили еще по одной шайбе. В итоге матч завершился безоговорочной победой «летчиков».

Как сообщает пресс-служба ХК ЦСК ВВС, следующий матч команда проведет в воскресенье, 29 сентября, в Самаре. Им предстоит встретиться с клубом «Зауралье» из Кургана.

ИСТОЧНИК KP.RU