2019-09-24T09:42:16+03:00
Общество

Самарцам напоминают о необходимости уплаты налога на имущество до 2 декабря

В регионе начинается массовая рассылка налоговых уведомлений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инспекторы призывают оплатить все налоги до 2 декабряИнспекторы призывают оплатить все налоги до 2 декабряФото: Архив "КП"
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В Самарской области начинается рассылка налоговых уведомлений для уплаты жителями налогов: земельного, транспортного и на имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.

Те, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат уведомление в электронной форме, остальным оно придет по почте заказным письмом. Его пришлют по адресу постоянной регистрации.

Оплатить имущественные налоги жители Самарской области должны не позднее 2 декабря 2019 года. В налоговой инспекции напоминают, что все эти деньги пойдут на ремонт и строительство дорог, детских садов, школ и благоустройство города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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