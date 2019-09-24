Самарцам напоминают о необходимости уплаты налога на имущество до 2 декабря

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-24T09:42:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области начинается рассылка налоговых уведомлений для уплаты жителями налогов: земельного, транспортного и на имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.

Те, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат уведомление в электронной форме, остальным оно придет по почте заказным письмом. Его пришлют по адресу постоянной регистрации.

Оплатить имущественные налоги жители Самарской области должны не позднее 2 декабря 2019 года. В налоговой инспекции напоминают, что все эти деньги пойдут на ремонт и строительство дорог, детских садов, школ и благоустройство города.

ИСТОЧНИК KP.RU