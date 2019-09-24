2019-09-24T09:43:10+03:00
Спорт

Самарским школьникам предложили поработать диктором на игре «Крылья Советов» - «Тамбов»

Для этого нужно победить в конкурсе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч «КС» - «Тамбов» пройдет 28 сентября на стадионе «Самара Арена». Игра начнется в 15:00 по местному времени.Матч «КС» - «Тамбов» пройдет 28 сентября на стадионе «Самара Арена». Игра начнется в 15:00 по местному времени.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футбольный клуб «Крылья Советов» запустил конкурс среди школьников. Его приз – возможность поработать диктором на игре волжан с «Тамбовом» на «Самара Арене», сообщает пресс-служба команды.

- У вас есть возможность на один день стать диктором стадиона «Самара Арена» и объявить состав нашей команды на эту игру. Для этого вам необходимо записать и выложить в Instagram или ВКонтакте видео с хештегом #ГолосКрыльев – в этом видео нужно озвучить, почему вы идете на матч «Крылья Советов» – «Тамбов» и почему именно вы должны озвучить состав «Крыльев» в этом матче, - говорится на сайте клуба.

Видео нужно опубликовать в соцсетях до 18:00 26 сентября. К конкурсу допустят только школьников.

Напомним, матч «КС» - «Тамбов» пройдет 28 сентября на стадионе «Самара Арена». Игра начнется в 15:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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