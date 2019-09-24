2019-09-24T10:01:35+03:00
Происшествия

В Тольятти настойчивый незнакомец угрожал расправой 17-летней девушке

Мужчина хотел сблизиться с юной тольяттинкой, но, получив отказ, расстроился и начал грозить ей убийством
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Злоумышленника задержали сотрудники РосгвардииЗлоумышленника задержали сотрудники РосгвардииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Недавно в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там некий мужчина начал приставать к 17-летней девушке, но получив отказ, едва не убил ее.

- Тольяттинка находилась возле одного из жилых домов, когда к ней подошел незнакомец. Он начал приставать к ней, хватать за верхнюю одежду, а потом и вовсе стал угрожать расправой. Испугавшись, девушка забежала в административное здание и попросила помощи у охранника, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Охранник вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Те, прибыв на место, в короткие сроки разыскали злоумышленника. Росгвардейцы заметили мужчину, когда тот пытался перелезть забор и скрыться. Настойчивым незнакомцем оказался 32-летний местный житель. Его передали для разбирательства сотрудникам полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самара получит дополнительные средства на строительство тоннелей метро
В Самарской области трое полицейских «забыли» рассказать о миллионах на счетах и остались без работы
Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»
Не дождутся трамвая: рельсы вернутся на Хлебную площадь еще нескоро
В Самаре на Ракитовском шоссе «семерку» отбросило на столб после «встречи» с Volkswagen
Самарским школьникам предложили поработать диктором на игре «Крылья Советов» - «Тамбов»
Самарцам напоминают о необходимости уплаты налога на имущество до 2 декабря
Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением
Самарский ХК ЦСК ВВС на выезде разгромил «Торпедо – Горький»
Кабаны в городе! По окраине Зубчаниновки ночью гуляли дикие свинки
И решетка не разлучит их: в колонии ИК-16 в колонии создали четыре новых семьи
Придется померзнуть: горячую воду жителям домов в районе улицы Панова вернут через четыре дня
Ждут, пока кого-нибудь убьет? На проспекте Кирова надломленное дерево угрожает пешеходам
Не на старье же любоваться! В Самаре на Некрасовском спуске воткнут многоэтажку
До Победы подождет: фонтан на Самарской площади в Самаре отремонтировать не успели
В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской
Жители Самарской области «забыли» заплатить за тепло более 1,2 млрд рублей
В Самарской области «Фиксика» отправили в колонию за изготовление и сбыт «синтетики»