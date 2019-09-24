В Тольятти настойчивый незнакомец угрожал расправой 17-летней девушке
Недавно в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там некий мужчина начал приставать к 17-летней девушке, но получив отказ, едва не убил ее.
- Тольяттинка находилась возле одного из жилых домов, когда к ней подошел незнакомец. Он начал приставать к ней, хватать за верхнюю одежду, а потом и вовсе стал угрожать расправой. Испугавшись, девушка забежала в административное здание и попросила помощи у охранника, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Охранник вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Те, прибыв на место, в короткие сроки разыскали злоумышленника. Росгвардейцы заметили мужчину, когда тот пытался перелезть забор и скрыться. Настойчивым незнакомцем оказался 32-летний местный житель. Его передали для разбирательства сотрудникам полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU