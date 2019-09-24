В Тольятти настойчивый незнакомец угрожал расправой 17-летней девушке

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-24T10:01:35+03:00

Мужчина хотел сблизиться с юной тольяттинкой, но, получив отказ, расстроился и начал грозить ей убийством

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Недавно в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там некий мужчина начал приставать к 17-летней девушке, но получив отказ, едва не убил ее.

- Тольяттинка находилась возле одного из жилых домов, когда к ней подошел незнакомец. Он начал приставать к ней, хватать за верхнюю одежду, а потом и вовсе стал угрожать расправой. Испугавшись, девушка забежала в административное здание и попросила помощи у охранника, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Охранник вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Те, прибыв на место, в короткие сроки разыскали злоумышленника. Росгвардейцы заметили мужчину, когда тот пытался перелезть забор и скрыться. Настойчивым незнакомцем оказался 32-летний местный житель. Его передали для разбирательства сотрудникам полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU