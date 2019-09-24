В Самаре на Ракитовском шоссе «семерку» отбросило на столб после «встречи» с Volkswagen

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-24T10:20:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 23 сентября, примерно в 12:40 на Ракитовском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись ВАЗ-2107 и Volkswagen Touareg, после чего отечественную легковушку отбросило на световую опору.

- За рулем «семерки» находился 35-летний мужчина. Автомобилист, двигаясь со стороны проспекта Карла Маркса в направлении Московского шоссе, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой под управлением 49-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали водитель «семерки» и его 38-летний пассажир. Первого госпитализировали в реанимацию, а второго — в нейрохирургическое отделение. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Иномарка въехала в отечественную легковушку, когда та внезапно оказалась на встречной полосеФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU