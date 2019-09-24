В Самарской области трое полицейских «забыли» рассказать о миллионах на счетах и остались без работы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-24T11:18:33+03:00

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В Самарской области два инспектора ДПС и замначальника отдела по вопросам трудовой миграции ГУ МВД по региону после прокурорской проверки потеряли свою работу. Полицейские утратили доверие начальства, скрыв миллионы на своих счетах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Так, было установлено, что одни из сотрудников ДПС при предоставлении сведений о доходах и имуществе за 2017 год не рассказал, что у него есть счет в банке на 5,8 млн рублей. Эта сумма на 3,8 млн рублей больше, чем полицейский и его супруга могут получить за три года. Другой инспектор ДПС «забыл» сообщить о 8,6 млн рублей, которые поступили на счет его супруги. Эта сумма в три раза превышает их задекларированный доход за три года.

Что касается третьего полицейского, то он скрыл информацию о перечислении на счет супруги 7,3 млн рублей. Откуда взялся такой доход — непонятно. Даже если бы супруги усердно работали в течение трех лет, такой суммы бы все равно не вышло. Осталось бы еще заработать примерно 3,5 млн рублей.

Региональная прокуратура обратилась к начальнику ГУ МВД по Самарской области с требованием устранить нарушения. Сразу после этого скрытных полицейских уволили со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU