Самара получит дополнительные средства на строительство тоннелей метро
Самаре дадут дополнительные средства на проведение работ по строительству метро. Из областного бюджета на эти цели выделят 87 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Деньги планируется направить на возведение перегонных тоннелей от станции метро «Алабинская» до станции «Самарская». Отметим, что эти работы уже начаты. Перегоны прокладывают по улице Ново-Садовой на участке от улицы Полевой до улицы Осипенко. Предполагается, что деньги поступят до конца этого года.
Напомним, что станцию метро «Самарская» собираются достроить в 2025 году. Также в планах у властей в ближайшие годы возвести еще одну станцию - «Театральную».
ИСТОЧНИК KP.RU