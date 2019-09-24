2019-09-24T11:43:40+03:00
Общество

Самара получит дополнительные средства на строительство тоннелей метро

Около 87 млн рублей направят на работы по возведению перегонов до станции «Самарская»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дополнительные средства на строительство метро выделят из областного бюджетаДополнительные средства на строительство метро выделят из областного бюджетаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Самаре дадут дополнительные средства на проведение работ по строительству метро. Из областного бюджета на эти цели выделят 87 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

Деньги планируется направить на возведение перегонных тоннелей от станции метро «Алабинская» до станции «Самарская». Отметим, что эти работы уже начаты. Перегоны прокладывают по улице Ново-Садовой на участке от улицы Полевой до улицы Осипенко. Предполагается, что деньги поступят до конца этого года.

Напомним, что станцию метро «Самарская» собираются достроить в 2025 году. Также в планах у властей в ближайшие годы возвести еще одну станцию - «Театральную».

ИСТОЧНИК KP.RU

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