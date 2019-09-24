Работа кипит: под новую школу в Красноглинском районе Самары вырыли большую часть котлована

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-24T12:18:39+03:00

Площадку под новую школу уже обезопасили от грунтовых вод

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В Красноглинском районе Самары продолжается строительство новой школы. Она расположится в микрорайоне «Новая Самара». Рабочие уже вырыли там большую часть котлована и начали устанавливать опалубку, которая необходима при заливке фундамента.

- Строители выполнили большую часть земляных работ по устройству котлована под фундамент. Место уже высушили и обезопасили от грунтовых вод. Также строители начали устанавливать опалубку и проводить работы по гидроизоляции, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе застройщика объекта ООО «Финстрой».

Напомним, новую школу возводят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Планируется, что она будет готова к сдаче в эксплуатацию в конце 2020 года. Для учеников новое образовательное учреждение откроет свои двери 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU