В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-24T13:22:38+03:00

Грабитель похитил из магазина алкоголь и выпил его Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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На днях в Сызрани в одном из магазинов произошло дерзкое преступление. Один из посетителей торговой точки не пожелал оплатить две бутылки с алкоголем и наглым образом похитил их. Продавщица пыталась остановить мужчину и даже едва не оставила его без одежды, но тот все равно скрылся. Момент грабежа попал на видео.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 20-летний местный житель. Молодого человека задержали прямо по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам злоумышленника, он выпил часть похищенного алкоголя, а потом уснул. В отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/733869" frameborder="0"></iframe> Житель Сызрани стащил из магазина алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU