2019-09-24T13:22:38+03:00
Происшествия

В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя

Побег парня из торговой точки пыталась остановить продавщица [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Грабитель похитил из магазина алкоголь и выпил егоГрабитель похитил из магазина алкоголь и выпил егоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Сызрани в одном из магазинов произошло дерзкое преступление. Один из посетителей торговой точки не пожелал оплатить две бутылки с алкоголем и наглым образом похитил их. Продавщица пыталась остановить мужчину и даже едва не оставила его без одежды, но тот все равно скрылся. Момент грабежа попал на видео.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 20-летний местный житель. Молодого человека задержали прямо по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам злоумышленника, он выпил часть похищенного алкоголя, а потом уснул. В отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Житель Сызрани стащил из магазина алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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