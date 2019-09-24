В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя
На днях в Сызрани в одном из магазинов произошло дерзкое преступление. Один из посетителей торговой точки не пожелал оплатить две бутылки с алкоголем и наглым образом похитил их. Продавщица пыталась остановить мужчину и даже едва не оставила его без одежды, но тот все равно скрылся. Момент грабежа попал на видео.
- В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 20-летний местный житель. Молодого человека задержали прямо по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По словам злоумышленника, он выпил часть похищенного алкоголя, а потом уснул. В отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Житель Сызрани стащил из магазина алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU